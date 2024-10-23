«Портленд» — «Уорриорз»: во сколько начало матча НБА-2024/2025, где смотреть трансляцию

Завтра, 24 октября, пройдёт матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Мода-центр» между собой сыграют «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Начало игры запланировано на 5:00 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

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НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 24 октября 2024, четверг. 05:00 МСК Портленд Трэйл Блэйзерс Портленд Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

Отметим, что матч можно будет посмотреть в рамках подписки на League Pass через официальный сайт североамериканской лиги. Более того, в России официальных трансляций НБА не предусмотрено.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» ежедневно ведёт текстовые трансляции матчей НБА. Вы можете найти трансляцию, зайдя на главную страницу раздела «Баскетбол», в материале с отметкой Live, как до начала игрового дня, так и после него.