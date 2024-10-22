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Леброн Джеймс впервые за 11 лет не является самым выскооплачиваемым игроком НБА

Издание NBACentral cообщило, что 39-летний звёздный игрок и четырёхкратный чемпион НБА, выступающий за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», Леброн Джеймс впервые за 11 лет перестал являться самым высокооплачиваемым игроком североамериканской лиги.

После подписания нового контракта Леброна опередил другой звёздный игрок — Стефен Карри, представляющий клуб «Голден Стэйт Уорриорз». По новому контракту Карри получит $ 155,8 млн с годовым заработком в $ 55,8 млн и дополнительными контрактами в $ 100 млн. У Леброна контракт рассчитан на сумму в $ 133,7 млн с годовой зарплатой в $ 48,5 млн и бонусным заработком в $ 85 млн.

Карри всю профессиональную карьеру выступает за «Уорриорз». Вместе с калифорнийским клубом разыгрывающий четыре раза становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.

Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 стартует завтра, 23 октября, в 2:30 мск с матча чемпиона «Бостон Селтикс» и «Нью-Йорк Никс».