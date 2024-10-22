Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс впервые за 11 лет не является самым выскооплачиваемым игроком НБА

Леброн Джеймс впервые за 11 лет не является самым выскооплачиваемым игроком НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Издание NBACentral cообщило, что 39-летний звёздный игрок и четырёхкратный чемпион НБА, выступающий за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», Леброн Джеймс впервые за 11 лет перестал являться самым высокооплачиваемым игроком североамериканской лиги.

После подписания нового контракта Леброна опередил другой звёздный игрок — Стефен Карри, представляющий клуб «Голден Стэйт Уорриорз». По новому контракту Карри получит $ 155,8 млн с годовым заработком в $ 55,8 млн и дополнительными контрактами в $ 100 млн. У Леброна контракт рассчитан на сумму в $ 133,7 млн с годовой зарплатой в $ 48,5 млн и бонусным заработком в $ 85 млн.

Карри всю профессиональную карьеру выступает за «Уорриорз». Вместе с калифорнийским клубом разыгрывающий четыре раза становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.

Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 стартует завтра, 23 октября, в 2:30 мск с матча чемпиона «Бостон Селтикс» и «Нью-Йорк Никс».

Материалы по теме
Опрос
Кто станет чемпионом НБА по итогам сезона-2024/2025?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android