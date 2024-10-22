Инсайдер Шэмс Чарания рассказал, сколько Леброн Джеймс планирует провести сезонов в НБА

Популярный журналист, занимающий должность главного инсайдера ESPN, Шэмс Чарания рассказал в эфире телеканала ESPN, сколько лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс планирует провести сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Согласно информации Чарании, Леброн планирует играть в североамериканской лиге два или три сезона.

Напомним, в минувшем сезоне НБА Леброн принял участие в 72 матчах. В среднем за игру Джеймс набирал 25,6 очка, делал 7,3 подбора, отдавал 8,3 передачи и совершал 1,3 перехвата.

Ранее Шэмс Чарания ответил, сыграет ли Бронни вместе с Леброном в первом матче «Лейкерс».