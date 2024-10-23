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Еврокубок: результаты матчей 22 октября

Еврокубок: результаты матчей 22 октября
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22 октября в Еврокубке прошёл очередной игровой день. В рамках 5-го игрового тура состоялось пять игр. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результат матчей Еврокубка 22 октября:

Литовский «Лиеткабелис» обыграл французский «Бурк» со счётом 84:80.

Еврокубок . Группа B. 5-й тур
22 октября 2024, вторник. 19:00 МСК
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Окончен
84 : 80
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция


Турецкий «Бешикташ» нанёс поражение испанскому «Ховентуду» — 82:76.

Еврокубок . Группа A. 5-й тур
22 октября 2024, вторник. 20:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Окончен
82 : 76
Ховентуд
Бадалона, Испания

Польские баскетболисты из «Трефл Сопот» обыграли литовских игроков из «Вулвз» в овертайме со счётом 92:99.

Еврокубок . Группа A. 5-й тур
22 октября 2024, вторник. 20:45 МСК
Трефл Сопот
Сопот, Польша
Окончен
92 : 99
ОТ
Вулвз
Вильнюс, Литва

Итальянская команда «Умана Рейер» выиграла у немецкого «Гамбург Тауэрс» — 80:68.

Еврокубок . Группа B. 5-й тур
22 октября 2024, вторник. 21:00 МСК
Умана Рейер
Венеция, Италия
Окончен
80 : 68
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия

Испанская «Гран Канария» разгромила немецкий «Ратиофарм» из Ульма со счётом. 125:78.

Еврокубок . Группа A. 5-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Окончен
125 : 78
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Еврокубок. Календарь
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