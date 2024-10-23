Еврокубок: результаты матчей 22 октября

22 октября в Еврокубке прошёл очередной игровой день. В рамках 5-го игрового тура состоялось пять игр. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результат матчей Еврокубка 22 октября:

Литовский «Лиеткабелис» обыграл французский «Бурк» со счётом 84:80.



Турецкий «Бешикташ» нанёс поражение испанскому «Ховентуду» — 82:76.

Польские баскетболисты из «Трефл Сопот» обыграли литовских игроков из «Вулвз» в овертайме со счётом 92:99.

Итальянская команда «Умана Рейер» выиграла у немецкого «Гамбург Тауэрс» — 80:68.

Испанская «Гран Канария» разгромила немецкий «Ратиофарм» из Ульма со счётом. 125:78.