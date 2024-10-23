Авторитетный портал Eurohoops назвал 10 лучших европейских игроков в сезоне-2024/25 НБА

Авторитетный портал Eurohoops представил список из 10 лучших европейских игроков в сезоне-2024/25 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»);
2. Лука Дончич («Даллас Маверикс»);
3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»);
4. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»);
5. Кристапс Порзингис («Бостон Селтикс»);
6. Домантос Сабонис («Сакраменто Кингз»);
7. Франц Вагнер («Орландо Мэджик»);
8. Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»);
9. Лаури Маркканен («Юта Джаз»);
10. Руди Гобер («Миннесота Тимбервулвз»).
Ранее известный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский выделил одного игрока НБА.