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Авторитетный портал Eurohoops назвал 10 лучших европейских игроков в сезоне-2024/25 НБА

Авторитетный портал Eurohoops назвал 10 лучших европейских игроков в сезоне-2024/25 НБА
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Авторитетный портал Eurohoops представил список из 10 лучших европейских игроков в сезоне-2024/25 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»);
2. Лука Дончич («Даллас Маверикс»);
3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»);
4. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»);
5. Кристапс Порзингис («Бостон Селтикс»);
6. Домантос Сабонис («Сакраменто Кингз»);
7. Франц Вагнер («Орландо Мэджик»);
8. Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»);
9. Лаури Маркканен («Юта Джаз»);
10. Руди Гобер («Миннесота Тимбервулвз»).

Ранее известный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский выделил одного игрока НБА.

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