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Американский баскетболист Доукинс: очень нравится Нижний Новгород, 10/10

Американский баскетболист Доукинс: очень нравится Нижний Новгород, 10/10
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Форвард «Пари НН» Обри Доукинс поделился мнением о Нижнем Новгороде.

«Город мне очень нравится. Он спокойный и расслабленный, с не слишком быстрым ритмом жизни. Привыкаю к местности и постепенно узнаю, где находятся рестораны, торговые центры — легко ориентироваться. Здесь также очень красиво: река течёт через город, и я люблю наслаждаться хорошими пейзажами. Мне здесь комфортно. Это приятное место, ставлю ему 10 из 10.

Русские довольно прямолинейные, и это действительно хороший подход. Лучший подход. Здесь нет места для недопонимания. Говоришь как есть, и всё становится ясно. Мне это нравится», — сказал Доукинс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте большое интервью с Обри Доукинсом на «Чемпионате».
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