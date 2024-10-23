Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баскетболист «Пари НН» Доукинс сравнил Россию и Черногорию

Баскетболист «Пари НН» Доукинс сравнил Россию и Черногорию
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Пари НН» Обри Доукинс равнил Россию и Черногорию. В минувшем сезоне американец выступал в составе KK Studentski centar из Подгорицы.

«В чём-то можно провести параллели, да. Конечно, Россия и Европа в целом имеют более старую культуру по сравнению с Америкой. Существуют определенные сходства в архитектуре и образе жизни.

Мне очень понравилось в черногорской команде. Я был единственным американцем в команде, это был новый опыт — быть единственным иностранцем, но всё прошло отлично. Ребята были классные, играли с полной отдачей.

Мы сделали много хорошего. У меня остались отличные воспоминания, и я до сих пор слежу за их успехами и желаю им всего наилучшего», — сказал Доукинс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте большое интервью Обри Доукинса на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Русские довольно прямолинейные — это лучший подход». Интервью с Обри Доукинсом
Эксклюзив
«Русские довольно прямолинейные — это лучший подход». Интервью с Обри Доукинсом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android