Баскетболист «Пари НН» Доукинс сравнил Россию и Черногорию

Форвард «Пари НН» Обри Доукинс равнил Россию и Черногорию. В минувшем сезоне американец выступал в составе KK Studentski centar из Подгорицы.

«В чём-то можно провести параллели, да. Конечно, Россия и Европа в целом имеют более старую культуру по сравнению с Америкой. Существуют определенные сходства в архитектуре и образе жизни.

Мне очень понравилось в черногорской команде. Я был единственным американцем в команде, это был новый опыт — быть единственным иностранцем, но всё прошло отлично. Ребята были классные, играли с полной отдачей.

Мы сделали много хорошего. У меня остались отличные воспоминания, и я до сих пор слежу за их успехами и желаю им всего наилучшего», — сказал Доукинс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте большое интервью Обри Доукинса на «Чемпионате».