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Обри Доукинс высоко оценил главного тренера «Пари НН» Сергея Козина

Обри Доукинс высоко оценил главного тренера «Пари НН» Сергея Козина
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Форвард «Пари НН» Обри Доукинс поделился мнением о главном тренере команды Сергее Козине.

«Мне он нравится. Отлично справляется с задачей объединить нас, особенно тех, кто пришёл позже. Он очень помогает нам быстро наладить взаимодействие, и это впечатляет. Мы как команда уже неплохо сыгрались. Я знал, что это его первый сезон в качестве главного, и, несмотря на это, считаю, что он отлично справляется.

Он хорошо нас подготавливает к играм и к тому, как устроена лига. Мне нравится, как вся команда тренеров работает, не только он, весь тренерский штаб действительно делает отличную работу», — сказал Доукинс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте большое интервью с Обри Доукинсом на «Чемпионате».
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