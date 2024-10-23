Обри Доукинс ответил на вопрос, кто может стать чемпионом НБА в новом сезоне

Баскетболист «Пари НН» Обри Доукинс поделился мнением относительно того, кто в новом сезоне НБА будет претендовать на чемпионский титул.

«Сложно сказать. Трудно не учитывать то, что делают «Лейкерс» с Леброном. Не знаю, выиграют ли они, однако у них есть шанс.

Я уверен, что у них высокая вероятность попасть в плей-офф в конце сезона. Но, опять же, может, и не попадут. Мне нравится «Милуоки». Они немного отошли назад в последнее время, но с Яннисом и Дэмьеном Лиллардом трудно их списывать со счетов.

Конечно, нельзя не сказать про Йокича и «Денвер». В этом же списке и «Бостон». Очень много команд, которые действительно претендуют на чемпионство в этом сезоне», — сказал Доукинс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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