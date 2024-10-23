Джейсон Тейтум установил уникальный рекорд на старте сезона НБА

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимает «Нью-Йорк Никс». На момент написания новости счёт на табло — 88:62 в пользу домашней команды.

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Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостона» Джейсон Тейтум за первую половину матча реализовал шесть трёхочковых бросков. Таким образом, Тейтум установил рекорд НБА по количеству удачных попаданий из-за дуги за половину в матчах открытия регулярных чемпионатов.

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