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Джейсон Тейтум установил уникальный рекорд на старте сезона НБА

Джейсон Тейтум установил уникальный рекорд на старте сезона НБА
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На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимает «Нью-Йорк Никс». На момент написания новости счёт на табло — 88:62 в пользу домашней команды.

Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
3-я четверть
111 : 87
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Тейтум, Холидэй, Браун, Уайт, Притчард, Тиллман, Уолш, Хозер, Корнет, Хорфорд, Спрингер, Шейерман, Кета
Нью-Йорк Никс: Топпин, Пэйн, Макбрайд, Харт, Dadiet, Ануноби, Брансон, Kolek, Симс, Бриджес, Таунс, Hukporti

Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостона» Джейсон Тейтум за первую половину матча реализовал шесть трёхочковых бросков. Таким образом, Тейтум установил рекорд НБА по количеству удачных попаданий из-за дуги за половину в матчах открытия регулярных чемпионатов.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» ежедневно ведёт текстовые трансляции матчей НБА. Вы можете найти трансляцию, зайдя на главную страницу раздела «Баскетбол», в материале с отметкой Live, как до начала игрового дня, так и после него.
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