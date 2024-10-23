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17:30 Мск
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«Бостон» вывесил чемпионский баннер под своды домашней арены

«Бостон» вывесил чемпионский баннер под своды домашней арены
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На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимает «Нью-Йорк Никс». На момент написания новости счёт на табло — 128:95 в пользу домашней команды.

Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
132 : 109
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Тейтум - 37, Уайт - 24, Браун - 23, Холидэй - 18, Хорфорд - 11, Хозер - 10, Корнет - 4, Притчард - 3, Тиллман - 2, Уолш, Спрингер, Шейерман, Кета
Нью-Йорк Никс: Макбрайд - 22, Брансон - 22, Бриджес - 16, Харт - 12, Таунс - 12, Пэйн - 11, Ануноби - 4, Симс - 4, Dadiet - 3, Kolek - 3, Топпин, Hukporti

Перед встречей прошла специальная церемония, по итогам которой чемпионский баннер «Бостона» с прошлого сезона НБА вывесили под сводами домашней арены.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» ежедневно ведёт текстовые трансляции матчей НБА. Вы можете найти трансляцию, зайдя на главную страницу раздела «Баскетбол», в материале с отметкой Live, как до начала игрового дня, так и после него.
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