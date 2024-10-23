«Бостон» вывесил чемпионский баннер под своды домашней арены

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимает «Нью-Йорк Никс». На момент написания новости счёт на табло — 128:95 в пользу домашней команды.

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Перед встречей прошла специальная церемония, по итогам которой чемпионский баннер «Бостона» с прошлого сезона НБА вывесили под сводами домашней арены.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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