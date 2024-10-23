«Бостон» победил «Нью-Йорк» в первом матче сезона НБА, у Тейтума дабл-дабл

В ночь с 22 на 23 октября мск на арене «Ти-Ди Гарден» в американском «Бостоне» завершился первый матч регулярного чемпионата НБА нового сезона-2024/2025. Действующий чемпион «Бостон Селтикс» обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 132:109.

В составе победителей дабл-дабл оформил лёгкий форвард Джейсон Тейтум, на счету которого 37 набранных очков, 10 результативных передач и четыре подбора. Тейтум стал лучшим игроком матча по количеству очков, в тройку лучших вошли также два его партнёра по команде — Деррик Уайт (24 очка, четыре передачи, три подбора) и Джейлен Браун (23 очка, одна передача, семь подборов).