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Бостон Селтикс – Нью-Йорк Никс, результат матча 23 октября 2024, счет 132:109, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

«Бостон» победил «Нью-Йорк» в первом матче сезона НБА, у Тейтума дабл-дабл
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В ночь с 22 на 23 октября мск на арене «Ти-Ди Гарден» в американском «Бостоне» завершился первый матч регулярного чемпионата НБА нового сезона-2024/2025. Действующий чемпион «Бостон Селтикс» обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 132:109.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
132 : 109
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Тейтум - 37, Уайт - 24, Браун - 23, Холидэй - 18, Хорфорд - 11, Хозер - 10, Корнет - 4, Притчард - 3, Тиллман - 2, Уолш, Спрингер, Шейерман, Кета
Нью-Йорк Никс: Макбрайд - 22, Брансон - 22, Бриджес - 16, Харт - 12, Таунс - 12, Пэйн - 11, Ануноби - 4, Симс - 4, Dadiet - 3, Kolek - 3, Топпин, Hukporti

В составе победителей дабл-дабл оформил лёгкий форвард Джейсон Тейтум, на счету которого 37 набранных очков, 10 результативных передач и четыре подбора. Тейтум стал лучшим игроком матча по количеству очков, в тройку лучших вошли также два его партнёра по команде — Деррик Уайт (24 очка, четыре передачи, три подбора) и Джейлен Браун (23 очка, одна передача, семь подборов).

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
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