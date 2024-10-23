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Леброн повторил рекорд НБА по числу сезонов, в которых играл один баскетболист

Леброн повторил рекорд НБА по числу сезонов, в которых играл один баскетболист
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На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Миннесота Тимбервулвз». На момент написания новости счёт на табло — 13:7 в пользу домашней команды.

Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
2-я четверть
32 : 27
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Худ-Скифино, Расселл, Дэвис, Knecht, Реддиш, Винсент, James, Хэйс, Кристи, Ривз, Льюис, Джеймс, Хатимура
Миннесота Тимбервулвз: Shannon, Дивинченцо, Макдэниелс, Dillingham, Эдвардс, Инглс, Майнотт, Александер-Уолкер, Конли, Рид, Гобер, Рэндл, Миллер, Дозьер, Гарза

Лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс официально принял участие в своём 22-м сезоне НБА. Таким образом, Джеймс повторил рекорд лиги члена Зала славы баскетбола Винса Картера, который последний раз появлялся на площадке в сезоне-2019/2020.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» ежедневно ведёт текстовые трансляции матчей НБА. Вы можете найти трансляцию, зайдя на главную страницу раздела «Баскетбол», в материале с отметкой Live, как до начала игрового дня, так и после него.
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