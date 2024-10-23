Леброн повторил рекорд НБА по числу сезонов, в которых играл один баскетболист

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Миннесота Тимбервулвз». На момент написания новости счёт на табло — 13:7 в пользу домашней команды.

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Лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс официально принял участие в своём 22-м сезоне НБА. Таким образом, Джеймс повторил рекорд лиги члена Зала славы баскетбола Винса Картера, который последний раз появлялся на площадке в сезоне-2019/2020.

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