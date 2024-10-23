Леброн и Бронни Джеймсы — официально первый дуэт отец — сын в истории НБА

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Миннесоту Тимбервулвз». На момент написания новости счёт на табло — 51:35 в пользу домашней команды.

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Во второй четверти встречи одновременно на площадке оказались лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс и атакующий защитник и новичок «озёрников» Бронни Джеймс. Таким образом, впервые в истории НБА на площадке сыграл дуэт отец — сын.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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