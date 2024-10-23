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Игроки «Бостона» смазали 13 трёхочковых подряд, пытаясь установить рекорд НБА

Игроки «Бостона» смазали 13 трёхочковых подряд, пытаясь установить рекорд НБА
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Сегодня, 23 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал «Нью-Йорк Никс». Игра завершилась со счётом 132:109 в пользу домашней команды.

Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
132 : 109
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Тейтум - 37, Уайт - 24, Браун - 23, Холидэй - 18, Хорфорд - 11, Хозер - 10, Корнет - 4, Притчард - 3, Тиллман - 2, Уолш, Спрингер, Шейерман, Кета
Нью-Йорк Никс: Макбрайд - 22, Брансон - 22, Бриджес - 16, Харт - 12, Таунс - 12, Пэйн - 11, Ануноби - 4, Симс - 4, Dadiet - 3, Kolek - 3, Топпин, Hukporti

Игроки «Бостона» по итогам матча реализовали 29 трёхочковых бросков, повторив таким образом рекорд НБА, который принадлежит «Милуоки Бакс» (2020 год). Забавно, что после 29-го попадания баскетболисты «Селтикс» смазали 13 попыток подряд из-за дуги.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» ежедневно ведёт текстовые трансляции матчей НБА. Вы можете найти трансляцию, зайдя на главную страницу раздела «Баскетбол», в материале с отметкой Live, как до начала игрового дня, так и после него.
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