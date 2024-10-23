Леброн Джеймс установил антирекорд в истории НБА по количеству смазанных бросков с игры

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Миннесота Тимбервулвз». На момент написания новости счёт на табло — 65:53 в пользу домашней команды.

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Лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс в третьей четверти установил антирекорд НБА по количеству промахов с игры. Джеймс обошёл Коби Брайанта (14 481) и занял первое место в истории лиги по смазанным броскам.

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