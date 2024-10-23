Дабл-дабл Дэвиса и 16 очков Леброна помогли «Лейкерс» победить в первом матче сезона НБА

В ночь с 22 на 23 октября мск на «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА нового сезона-2024/2025 между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 110:103.

В составе победителей дабл-дабл оформил бигмен Энтони Дэвис, на счету которого 36 набранных очков, четыре результативные передачи и 16 подборов. Его одноклубник Леброн Джеймс набрал 16 очков, сделал пять подборов и четыре передачи. У форварда Руи Хатимуры 18 очков, пять подборов и одна передача.

В составе гостей наибольшей результативностью отметился американский защитник Энтони Эдвардс, набравший 27 очков, сделавший шесть подборов и три передачи.

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