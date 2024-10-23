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Дабл-дабл Дэвиса и 16 очков Леброна помогли «Лейкерс» победить в первом матче сезона НБА

Дабл-дабл Дэвиса и 16 очков Леброна помогли «Лейкерс» победить в первом матче сезона НБА
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В ночь с 22 на 23 октября мск на «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА нового сезона-2024/2025 между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 110:103.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 103
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 36, Хатимура - 18, Джеймс - 16, Ривз - 12, Хэйс - 10, Расселл - 9, Knecht - 5, Винсент - 2, Кристи - 2, Худ-Скифино, Реддиш, James, Льюис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 27, Рэндл - 16, Александер-Уолкер - 14, Гобер - 13, Рид - 12, Дивинченцо - 10, Макдэниелс - 6, Конли - 5, Shannon, Dillingham, Инглс, Майнотт, Миллер, Дозьер, Гарза

В составе победителей дабл-дабл оформил бигмен Энтони Дэвис, на счету которого 36 набранных очков, четыре результативные передачи и 16 подборов. Его одноклубник Леброн Джеймс набрал 16 очков, сделал пять подборов и четыре передачи. У форварда Руи Хатимуры 18 очков, пять подборов и одна передача.

В составе гостей наибольшей результативностью отметился американский защитник Энтони Эдвардс, набравший 27 очков, сделавший шесть подборов и три передачи.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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Новости. Баскетбол
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