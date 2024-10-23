В ночь с 22 на 23 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся первый официальный игровой день нового сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 23 октября

«Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» — 132:109.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 110:103.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, на счету которого 37 набранных очков, 10 результативных передач и четыре подбора.

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