Все результаты игрового дня НБА 23 октября
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В ночь с 22 на 23 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся первый официальный игровой день нового сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 23 октября
- «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» — 132:109.
- «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 110:103.
Самым результативным баскетболистом игрового дня стал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, на счету которого 37 набранных очков, 10 результативных передач и четыре подбора.
НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
132 : 109
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Тейтум - 37, Уайт - 24, Браун - 23, Холидэй - 18, Хорфорд - 11, Хозер - 10, Корнет - 4, Притчард - 3, Тиллман - 2, Уолш, Спрингер, Шейерман, Кета
Нью-Йорк Никс: Макбрайд - 22, Брансон - 22, Бриджес - 16, Харт - 12, Таунс - 12, Пэйн - 11, Ануноби - 4, Симс - 4, Dadiet - 3, Kolek - 3, Топпин, Hukporti
НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 103
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 36, Хатимура - 18, Джеймс - 16, Ривз - 12, Хэйс - 10, Расселл - 9, Knecht - 5, Винсент - 2, Кристи - 2, Худ-Скифино, Реддиш, James, Льюис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 27, Рэндл - 16, Александер-Уолкер - 14, Гобер - 13, Рид - 12, Дивинченцо - 10, Макдэниелс - 6, Конли - 5, Shannon, Dillingham, Инглс, Майнотт, Миллер, Дозьер, Гарза
Видео: Звёзды НБА сыграли против китайских стритболистов
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