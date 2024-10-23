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Энтони Дэвис повторил достижение Уилта Чемберлена в «Лейкерс»

Энтони Дэвис повторил достижение Уилта Чемберлена в «Лейкерс»
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Сегодня, 23 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Игра завершилась со счётом 110:103 в пользу домашней команды.

Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 103
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 36, Хатимура - 18, Джеймс - 16, Ривз - 12, Хэйс - 10, Расселл - 9, Knecht - 5, Винсент - 2, Кристи - 2, Худ-Скифино, Реддиш, James, Льюис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 27, Рэндл - 16, Александер-Уолкер - 14, Гобер - 13, Рид - 12, Дивинченцо - 10, Макдэниелс - 6, Конли - 5, Shannon, Dillingham, Инглс, Майнотт, Миллер, Дозьер, Гарза

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Лейкерс» Энтони Дэвис, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 36 очков (11 из 23 с игры, где 1 из 3 — трёхочковые), 16 подборов, четыре результативные передачи, три блок-шота и один перехват. Показатель «плюс-минус» бигмена по итогам встречи составил «+1».

Как отмечает статистический аккаунт StatMamba в социальной сети, 31-летний баскетболист сравнялся с легендарным Уилтом Чемберленом по количеству встреч в истории клуба с 35+ очками и 15+ подборами. Отметим, что это четвёртый лучший показатель в истории «озёрников».

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