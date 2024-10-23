Единая лига: расписание всех матчей 23 октября

Сегодня, 23 октября, состоятся очередные матчи в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности болельщики смогут посмотреть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Расписание матчей 23 октября:

17:30 мск – «Парма» – УНИКС;

18:00 мск – «Астана» – «Енисей»;

20:00 мск – ЦСКА – «Автодор».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 23 октября 2024, среда. 17:30 МСК Парма Пермь Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 23 октября 2024, среда. 18:00 МСК Астана Астана Не начался Енисей Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Действующим победителем Единой лиги является ЦСКА. В финальной серии прошлого сезона московский клуб оказался сильнее казанского УНИКСа (4-1 в серии).

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