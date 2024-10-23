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Единая лига: расписание всех матчей 23 октября

Единая лига: расписание всех матчей 23 октября
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Сегодня, 23 октября, состоятся очередные матчи в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности болельщики смогут посмотреть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Расписание матчей 23 октября:

17:30 мск – «Парма» – УНИКС;
18:00 мск – «Астана» – «Енисей»;
20:00 мск – ЦСКА – «Автодор».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 18:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Автодор
Саратов
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Действующим победителем Единой лиги является ЦСКА. В финальной серии прошлого сезона московский клуб оказался сильнее казанского УНИКСа (4-1 в серии).

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