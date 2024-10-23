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Еврокубок: расписание всех матчей 23 октября

Еврокубок: расписание всех матчей 23 октября
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Сегодня, 23 октября, в Еврокубке запланирован очередной игровой день. В общей сложности состоится пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей Еврокубка 23 октября:

19:30 мск – «Хапоэль» Иерусалим – У-БТ;
19:30 мск – «Тюрк Телеком» – «Валенсия»;
20:00 мск – «Арис» – «Цедевита-Олимпия»;
20:30 мск – «Будучность» – «Бахчешехир Колежи»;
21:00 мск – «Доломити Энергия» – «Хапоэль» Тель-Авив.

Еврокубок . Группа B. 5-й тур
23 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Не начался
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 5-й тур
23 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Не начался
Валенсия
Валенсия, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 5-й тур
23 октября 2024, среда. 20:00 МСК
Арис
Салоники, Греция
Не начался
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 5-й тур
23 октября 2024, среда. 20:30 МСК
Будучность
Подгорица, Черногория
Не начался
Бахчешехир Колежи
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 5-й тур
23 октября 2024, среда. 21:00 МСК
Доломити Энергия
Тренто, Италия
Не начался
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Групповой этап Еврокубка проходит с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в 1/4 финала.

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