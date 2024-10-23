Еврокубок: расписание всех матчей 23 октября

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Сегодня, 23 октября, в Еврокубке запланирован очередной игровой день. В общей сложности состоится пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей Еврокубка 23 октября:

19:30 мск – «Хапоэль» Иерусалим – У-БТ;

19:30 мск – «Тюрк Телеком» – «Валенсия»;

20:00 мск – «Арис» – «Цедевита-Олимпия»;

20:30 мск – «Будучность» – «Бахчешехир Колежи»;

21:00 мск – «Доломити Энергия» – «Хапоэль» Тель-Авив.

Групповой этап Еврокубка проходит с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в 1/4 финала.

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