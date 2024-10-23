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Евролига: расписание всех матчей 23 октября

Евролига: расписание всех матчей 23 октября
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Сегодня, 23 октября, в регулярном чемпионате Евролиги состоится очередной игровой день, в рамках которого болельщики смогут увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Расписание Евролиги на 23 октября:

21:30 мск – «Партизан» – «Виртус».

Напомним, победителем Евролиги прошлого сезона стал греческий клуб «Панатинаикос». В финале турнира предыдущего розыгрыша эта команда победила мадридский «Реал» (95:80), который в тот момент обладал титулом. В матче за третье место греческий «Олимпиакос» победил турецкий «Фенербахче» (87:84).

Ранее разыгрывающий саратовского «Автодора» Виталиюс Пранаускис оценил шансы ЦСКА, УНИКСа, «Зенита» и «Локо», играй они в Евролиге.

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