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«Их надо проверить на допинг». Игрок «Никс» – после поражения команды от «Селтикс»

«Их надо проверить на допинг». Игрок «Никс» – после поражения команды от «Селтикс»
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Лёгкий форвард «Нью-Йорк Никс» Джош Харт после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)с «Бостон Селтикс» в шутку высказался о соперниках.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
132 : 109
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Тейтум - 37, Уайт - 24, Браун - 23, Холидэй - 18, Хорфорд - 11, Хозер - 10, Корнет - 4, Притчард - 3, Тиллман - 2, Уолш, Спрингер, Шейерман, Кета
Нью-Йорк Никс: Макбрайд - 22, Брансон - 22, Бриджес - 16, Харт - 12, Таунс - 12, Пэйн - 11, Ануноби - 4, Симс - 4, Dadiet - 3, Kolek - 3, Топпин, Hukporti

«НБА должна проверять этих парней на допинг. Я никогда не видел ничего подобного», — приводит слова Харта на своей странице в социальных сетях журналист Джеймс Л. Эдвардс.

Напомним, «Никс» проиграли «Селтикс» со счётом 109:132. Самым результативным игроком стал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, на счету которого 37 набранных очков, 10 результативных передач и четыре подбора.В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес Лейкерс» был сильнее «Миннесоты Тимбервулвз» — 110:103.

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