«Их надо проверить на допинг». Игрок «Никс» – после поражения команды от «Селтикс»

Лёгкий форвард «Нью-Йорк Никс» Джош Харт после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)с «Бостон Селтикс» в шутку высказался о соперниках.

«НБА должна проверять этих парней на допинг. Я никогда не видел ничего подобного», — приводит слова Харта на своей странице в социальных сетях журналист Джеймс Л. Эдвардс.

Напомним, «Никс» проиграли «Селтикс» со счётом 109:132. Самым результативным игроком стал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, на счету которого 37 набранных очков, 10 результативных передач и четыре подбора.В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес Лейкерс» был сильнее «Миннесоты Тимбервулвз» — 110:103.

Главные новости дня: