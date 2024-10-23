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Регулярный сезон НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 24 октября

В четверг, 24 октября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Детройт Пистонс» — «Индиана Пэйсерс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 24 октября 2024, четверг. 02:00 МСК Детройт Пистонс Детройт Не начался Индиана Пэйсерс Индианаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

«Детройт»:

Кейд Каннингем

Джейден Айви

Тим Хардуэй-мл

Тобиас Харрис

Джейлен Дюрен

«Индиана»:

Тайриз Халибёртон

Эндрю Нембард

Аарон Несмит

Паскаль Сиакам

Майлз Тёрнер

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Осар Томпсон (болезнь).

«Атланта Хоукс» — «Бруклин Нетс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК Атланта Хоукс Атланта Не начался Бруклин Нетс Нью-Йорк Кто победит в основное время? П1 X П2

«Атланта»:

Трей Янг

Дайсон Дэниэлс

Деандре Хантер

Джейлен Джонсон

Клинт Капела

«Бруклин»:

Деннис Шрёдер

Кэм Томас

Кэмерон Джонсон

Дориан Финн-Смит

Ник Клэкстон

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Торонто Рэпторс» — «Кливленд Кавальерс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК Торонто Рэпторс Торонто Не начался Кливленд Кавальерс Кливленд Кто победит в основное время? П1 X П2

«Торонто»:

Иммануэль Куикли

Грейди Дик

Очаи Агбаджи

Скотти Барнс

Якоб Пёлтль

«Кливленд»:

Дариус Гарланд

Донован Митчелл

Айзек Окоро

Эван Мобли

Джарретт Аллен

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Ар Джей Барретт (плечо).

«Майами Хит» — «Орландо Мэджик»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК Майами Хит Майами Не начался Орландо Мэджик Орландо Кто победит в основное время? П1 X П2

«Майами»:

Терри Розир

Тайлер Хирроу

Джимми Батлер

Никола Йович

Бэм Адебайо

«Орландо»:

Джейлен Саггс

Кентавиус Колдуэлл-Поуп

Франц Вагнер

Паоло Банкеро

Уэнделл Картер

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Филадельфия Сиксерс» — «Милуоки Бакс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК Филадельфия Сиксерс Филадельфия Не начался Милуоки Бакс Милуоки Кто победит в основное время? П1 X П2

«Филадельфия»:

Тайриз Макси

Эрик Гордон

Келли Убре

Калеб Мартин

Андре Драммонд

«Милуоки»:

Дэмьен Лиллард

Гари Трент

Торин Принс

Яннис Адетокунбо (решится перед матчем)

Брук Лопес

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Крис Миддлтон (голеностоп), Джоэл Эмбиид (колено), Пол Джордж (колено).

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Чикаго Буллз»

«Нью-Орлеан»:

Деджонте Мюррей (решится перед матчем)

Си Джей Макколлум

Брэндон Ингрэм

Зайон Уильямсон (решится перед матчем)

Херберт Джонс

«Чикаго»:

Джош Гидди

Коби Уайт

Зак Лавин

Патрик Уильямс

Никола Вучевич

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Трей Мёрфи (задняя поверхность бедра).

«Хьюстон Рокетс» — «Шарлотт Хорнетс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 24 октября 2024, четверг. 03:00 МСК Хьюстон Рокетс Хьюстон Не начался Шарлотт Хорнетс Шарлотт Кто победит в основное время? П1 X П2

«Хьюстон»:

Фред Ванвлит

Джейлен Грин

Диллон Брукс

Джабари Смит

Алперен Шенгюн

«Шарлотт»:

Ламело Болл

Брэндон Миллер

Джош Грин (решится перед матчем)

Майлз Бриджес

Ник Ричард

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Юта Джаз» — «Мемфис Гриззлиз»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 24 октября 2024, четверг. 04:00 МСК Юта Джаз Солт-Лейк-Сити Не начался Мемфис Гриззлиз Мемфис Кто победит в основное время? П1 X П2

«Юта»:

Кейонте Джордж

Коллин Секстон

Лаури Маркканен

Тэйлор Хендрикс

Уокер Кесслер

«Мемфис»:

Джа Морант

Маркус Смарт

Десмонд Бейн

Санти Альдама

Зак Иди

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Грегори Джексон (нога), Джарен Джексон (задняя поверхность бедра).

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз»

«Клипперс»:

Джеймс Харден

Норман Пауэлл

Теренс Мэнн

Деррик Джонс

Ивица Зубац

«Финикс»:

Тайас Джонс

Девин Букер

Брэдли Бил

Кевин Дюрант

Юсуф Нуркич

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кавай Леонард (колено).

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Голден Стэйт Уорриорз»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 24 октября 2024, четверг. 05:00 МСК Портленд Трэйл Блэйзерс Портленд Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

«Портленд»:

Скут Хендерсон

Анферни Саймонс

Дени Авдия

Джерами Грант

Деандре Эйтон

«Голден Стэйт»:

Стефен Карри (решится перед матчем)

Брэндин Подзиемски

Эндрю Уиггинс

Жонатан Куминга

Дрэймонд Грин

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» ежедневно ведёт текстовые трансляции матчей НБА. Вы можете найти трансляцию, зайдя на главную страницу раздела «Баскетбол», в материале с отметкой Live, как до начала игрового дня, так и после него.