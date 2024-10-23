Регулярный сезон НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 24 октября

В четверг, 24 октября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.
«Детройт Пистонс» — «Индиана Пэйсерс»
«Детройт»:
Кейд Каннингем
Джейден Айви
Тим Хардуэй-мл
Тобиас Харрис
Джейлен Дюрен
«Индиана»:
Тайриз Халибёртон
Эндрю Нембард
Аарон Несмит
Паскаль Сиакам
Майлз Тёрнер
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Осар Томпсон (болезнь).
«Атланта Хоукс» — «Бруклин Нетс»
«Атланта»:
Трей Янг
Дайсон Дэниэлс
Деандре Хантер
Джейлен Джонсон
Клинт Капела
«Бруклин»:
Деннис Шрёдер
Кэм Томас
Кэмерон Джонсон
Дориан Финн-Смит
Ник Клэкстон
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Торонто Рэпторс» — «Кливленд Кавальерс»
«Торонто»:
Иммануэль Куикли
Грейди Дик
Очаи Агбаджи
Скотти Барнс
Якоб Пёлтль
«Кливленд»:
Дариус Гарланд
Донован Митчелл
Айзек Окоро
Эван Мобли
Джарретт Аллен
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Ар Джей Барретт (плечо).
«Майами Хит» — «Орландо Мэджик»
«Майами»:
Терри Розир
Тайлер Хирроу
Джимми Батлер
Никола Йович
Бэм Адебайо
«Орландо»:
Джейлен Саггс
Кентавиус Колдуэлл-Поуп
Франц Вагнер
Паоло Банкеро
Уэнделл Картер
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Филадельфия Сиксерс» — «Милуоки Бакс»
«Филадельфия»:
Тайриз Макси
Эрик Гордон
Келли Убре
Калеб Мартин
Андре Драммонд
«Милуоки»:
Дэмьен Лиллард
Гари Трент
Торин Принс
Яннис Адетокунбо (решится перед матчем)
Брук Лопес
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Крис Миддлтон (голеностоп), Джоэл Эмбиид (колено), Пол Джордж (колено).
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Чикаго Буллз»
«Нью-Орлеан»:
Деджонте Мюррей (решится перед матчем)
Си Джей Макколлум
Брэндон Ингрэм
Зайон Уильямсон (решится перед матчем)
Херберт Джонс
«Чикаго»:
Джош Гидди
Коби Уайт
Зак Лавин
Патрик Уильямс
Никола Вучевич
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Трей Мёрфи (задняя поверхность бедра).
«Хьюстон Рокетс» — «Шарлотт Хорнетс»
«Хьюстон»:
Фред Ванвлит
Джейлен Грин
Диллон Брукс
Джабари Смит
Алперен Шенгюн
«Шарлотт»:
Ламело Болл
Брэндон Миллер
Джош Грин (решится перед матчем)
Майлз Бриджес
Ник Ричард
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Юта Джаз» — «Мемфис Гриззлиз»
«Юта»:
Кейонте Джордж
Коллин Секстон
Лаури Маркканен
Тэйлор Хендрикс
Уокер Кесслер
«Мемфис»:
Джа Морант
Маркус Смарт
Десмонд Бейн
Санти Альдама
Зак Иди
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Грегори Джексон (нога), Джарен Джексон (задняя поверхность бедра).
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз»
«Клипперс»:
Джеймс Харден
Норман Пауэлл
Теренс Мэнн
Деррик Джонс
Ивица Зубац
«Финикс»:
Тайас Джонс
Девин Букер
Брэдли Бил
Кевин Дюрант
Юсуф Нуркич
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кавай Леонард (колено).
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Голден Стэйт Уорриорз»
«Портленд»:
Скут Хендерсон
Анферни Саймонс
Дени Авдия
Джерами Грант
Деандре Эйтон
«Голден Стэйт»:
Стефен Карри (решится перед матчем)
Брэндин Подзиемски
Эндрю Уиггинс
Жонатан Куминга
Дрэймонд Грин
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.