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Регулярный сезон НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 24 октября

Регулярный сезон НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 24 октября
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В четверг, 24 октября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Детройт Пистонс» — «Индиана Пэйсерс»

НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Детройт»:

Кейд Каннингем
Джейден Айви
Тим Хардуэй-мл
Тобиас Харрис
Джейлен Дюрен

«Индиана»:

Тайриз Халибёртон
Эндрю Нембард
Аарон Несмит
Паскаль Сиакам
Майлз Тёрнер

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Осар Томпсон (болезнь).

«Атланта Хоукс» — «Бруклин Нетс»

НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Атланта»:

Трей Янг
Дайсон Дэниэлс
Деандре Хантер
Джейлен Джонсон
Клинт Капела

«Бруклин»:

Деннис Шрёдер
Кэм Томас
Кэмерон Джонсон
Дориан Финн-Смит
Ник Клэкстон

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Торонто Рэпторс» — «Кливленд Кавальерс»

НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Не начался
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Торонто»:

Иммануэль Куикли
Грейди Дик
Очаи Агбаджи
Скотти Барнс
Якоб Пёлтль

«Кливленд»:

Дариус Гарланд
Донован Митчелл
Айзек Окоро
Эван Мобли
Джарретт Аллен

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Ар Джей Барретт (плечо).

«Майами Хит» — «Орландо Мэджик»

НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Не начался
Орландо Мэджик
Орландо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Майами»:

Терри Розир
Тайлер Хирроу
Джимми Батлер
Никола Йович
Бэм Адебайо

«Орландо»:

Джейлен Саггс
Кентавиус Колдуэлл-Поуп
Франц Вагнер
Паоло Банкеро
Уэнделл Картер

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Филадельфия Сиксерс» — «Милуоки Бакс»

НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Филадельфия»:

Тайриз Макси
Эрик Гордон
Келли Убре
Калеб Мартин
Андре Драммонд

«Милуоки»:

Дэмьен Лиллард
Гари Трент
Торин Принс
Яннис Адетокунбо (решится перед матчем)
Брук Лопес

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Крис Миддлтон (голеностоп), Джоэл Эмбиид (колено), Пол Джордж (колено).

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Чикаго Буллз»

НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Не начался
Чикаго Буллз
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нью-Орлеан»:

Деджонте Мюррей (решится перед матчем)
Си Джей Макколлум
Брэндон Ингрэм
Зайон Уильямсон (решится перед матчем)
Херберт Джонс

«Чикаго»:

Джош Гидди
Коби Уайт
Зак Лавин
Патрик Уильямс
Никола Вучевич

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Трей Мёрфи (задняя поверхность бедра).

«Хьюстон Рокетс» — «Шарлотт Хорнетс»

НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хьюстон»:

Фред Ванвлит
Джейлен Грин
Диллон Брукс
Джабари Смит
Алперен Шенгюн

«Шарлотт»:

Ламело Болл
Брэндон Миллер
Джош Грин (решится перед матчем)
Майлз Бриджес
Ник Ричард

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Юта Джаз» — «Мемфис Гриззлиз»

НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Не начался
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Юта»:

Кейонте Джордж
Коллин Секстон
Лаури Маркканен
Тэйлор Хендрикс
Уокер Кесслер

«Мемфис»:

Джа Морант
Маркус Смарт
Десмонд Бейн
Санти Альдама
Зак Иди

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Грегори Джексон (нога), Джарен Джексон (задняя поверхность бедра).

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз»

НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Финикс Санз
Финикс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Клипперс»:

Джеймс Харден
Норман Пауэлл
Теренс Мэнн
Деррик Джонс
Ивица Зубац

«Финикс»:

Тайас Джонс
Девин Букер
Брэдли Бил
Кевин Дюрант
Юсуф Нуркич

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кавай Леонард (колено).

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Голден Стэйт Уорриорз»

НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Портленд»:

Скут Хендерсон
Анферни Саймонс
Дени Авдия
Джерами Грант
Деандре Эйтон

«Голден Стэйт»:

Стефен Карри (решится перед матчем)
Брэндин Подзиемски
Эндрю Уиггинс
Жонатан Куминга
Дрэймонд Грин

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» ежедневно ведёт текстовые трансляции матчей НБА. Вы можете найти трансляцию, зайдя на главную страницу раздела «Баскетбол», в материале с отметкой Live, как до начала игрового дня, так и после него.
Следить за матчами:
Джоэл Эмбиид и Пол Джордж должны были поднять «Филадельфию», но они даже не играют. LIVE
Live
Джоэл Эмбиид и Пол Джордж должны были поднять «Филадельфию», но они даже не играют. LIVE
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