Лидер «Миннесоты» Руди Гобер продлит контракт с командой

Французский центровой Руди Гобер договорился с «Миннесотой Тимбервулвз» о продлении контракта. Об этом информирует ESPN US.

По сведениям источника, стороны пролонгировали соглашение на три года. По условиям сделки Гобер сможет рассчитывать на $ 110 млн. Также сообщается, что Руди отказался от опции игрока на $ 46,6 млн на сезон-2025/2026.

В недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» Гобер отыграл более 35 минут и за это время набрал 13 очков, сделал 14 подборов и отдал две результативные передачи. «Миннесота» проиграла со счётом 103:110.

В следующем матче регулярного чемпионата, который состоится 25 октября, «Тимбервулвз» сыграют с «Сакраменто Кингз».

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