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Энтони Эдвардс в жёсткой форме обратился к игрокам «Миннесоты» во время матча с «Лейкерс»

Энтони Эдвардс в жёсткой форме обратился к игрокам «Миннесоты» во время матча с «Лейкерс»
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Атакующий защитник и лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс попытался взбодрить своих товарищей по команде во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Лос-Анджелес Лейкерс».

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 103
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 36, Хатимура - 18, Джеймс - 16, Ривз - 12, Хэйс - 10, Расселл - 9, Knecht - 5, Винсент - 2, Кристи - 2, Худ-Скифино, Реддиш, James, Льюис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 27, Рэндл - 16, Александер-Уолкер - 14, Гобер - 13, Рид - 12, Дивинченцо - 10, Макдэниелс - 6, Конли - 5, Shannon, Dillingham, Инглс, Майнотт, Миллер, Дозьер, Гарза

Во второй четверти «Миннесота» проигрывала со счётом 34:51, и в кадр телетрансляции попал момент, когда Эдвардс, реализовав проход под кольцо с сопротивлением и заработанным на себе фолом, обращается к игрокам своей команды: «Какого чёрта, просыпайтесь! Просыпайтесь! Вперёд!»

Напомним, «Миннесота» в итоге проиграла со счётом 103:110. Эдвардс провёл на площадке 41 минуту и за это время набрал 27 очков, совершил шесть подборов и отдал три результативные передачи.

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