Энтони Эдвардс в жёсткой форме обратился к игрокам «Миннесоты» во время матча с «Лейкерс»

Атакующий защитник и лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс попытался взбодрить своих товарищей по команде во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Лос-Анджелес Лейкерс».

Во второй четверти «Миннесота» проигрывала со счётом 34:51, и в кадр телетрансляции попал момент, когда Эдвардс, реализовав проход под кольцо с сопротивлением и заработанным на себе фолом, обращается к игрокам своей команды: «Какого чёрта, просыпайтесь! Просыпайтесь! Вперёд!»

Напомним, «Миннесота» в итоге проиграла со счётом 103:110. Эдвардс провёл на площадке 41 минуту и за это время набрал 27 очков, совершил шесть подборов и отдал три результативные передачи.

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