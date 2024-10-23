Представлен список специалистов тренерских штабов клубов НБА, ранее игравших в Единой лиге

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Сразу 18 специалистов, которые выступали в Российской Федерации или клубах Единой лиги ВТБ, сейчас работают в тренерских штабах команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). С полным поделился телеграм-канал «Два кольца».

Полный список специалистов, игравших в Единой лиге, а сейчас работающих в тренерских штабов клубов НБА:

Рой Роджерс (ЦСКА, сезон-2000/2001 – «Портленд Трэйл Блэйзерс»);

Морис Бэйкер («Автодор», сезон-2002/2003 – «Индиана Пэйсерс»);

Джеймс Уэйд («ЦСК ВВС-Самара», сезон-2004/2005 – «Торонто Рэпторс»);

Дэвид Вантерпул (ЦСКА, сезон-2005/2007 – «Вашингтон Уизардс»);

Омар Кук («ЦСК ВВС-Самара», сезон-2006/2007; «Летувос Ритас», сезон-2013-14 – «Кливленд Кавальерс»);

Генри Домеркант («Динамо», сезон-2007/2008; «Спартак Спб», сезон-2010/2011; УНИКС, сезон-2011/2012 – «Чикаго Буллз»);

Джаннеро Парго («Динамо», сезон-2008/2009 – «Атланта Хоукс»);

Лайонел Чалмерс («Университет Югра», сезон-2008/2009; «Енисей», сезон-2009/2010; «Локомотив-Кубань», сезон-2010/2012 – «Орландо Мэджик»);

Майк Уилкс («Ассеко Проком», сезон-2010/2011 – «Оклахома-Сити Тандер»);

Туомас Иисало («Торпан», 2011 – «Мемфис Гриззлиз»);

Кристофер Куинн («Химки», сезон-2011/2012 – «Майами Хит»);

Мэтт Нильсен («Химки», сезон-2011/2013 – «Сан-Антонио Спёрс»);

Аарон Майлз («Красные Крылья», сезон-2011/2014; «Локомотив-Кубань», сезон-2014/2015 – «Нью-Орлеан Пеликанс»);

Дейвидас Дулкис («Летувос Ритас», сезон-2012/2013 – «Бруклин Нетс»);

Люк Локс (ВЭФ, сезон-2012/2013 – «Сакраменто Кингз»);

Джош Бостич («Спартак Спб», сезон-2013/2014; ВЭФ, 2016 – «Хьюстон Рокетс»);

Эрик Мэйнор («Нижний Новгород», сезон-2015/2016 – «Оклахома»);

Линдсей Хардинг («Динамо Курск», сезон-2015/2016 – «Лос-Анджелес Лейкерс»).

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