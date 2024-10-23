Гомельский отреагировал на мнение, что сборная России по баскетболу — в топ-4 в Европе

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос фаната по поводу нынешнего уровня национальной команды России. У Гомельского попросили прокомментировать мнение, что сборная России входит в число четырёх лучших европейских команд.

«Невозможно достигнуть полной объективности в оценке сил сборной России, не имея возможности очных встреч с сильнейшими сборными Европы: Францией, Сербией, Германией, Испанией, Хорватией, Словенией, Италией и так далее. Кроме того, необходимо определиться с составом сборной России», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Достижения сборных России по баскетболу: