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Леброн высказался об игре с Бронни в первом в истории НБА матче отца и сына

Леброн высказался об игре с Бронни в первом в истории НБА матче отца и сына
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором он играл вместе со своим сыном Бронни. Эта игра стала первым выступлением отца и сына в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я провёл много времени в этой лиге. Так что этот момент, когда я всё ещё выступаю и имею возможность играть бок о бок со своим сыном, один из величайших подарков, которые я когда-либо получал свеше», — приводит слова Леброна The Athletic.

Напомним, «Лейкерс» победили со счётом 110:103. Леброн набрал 16 очков, к которым добавил пять подборов и четыре результативные передачи. В активе Бронни один подбор.

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