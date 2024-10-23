Леброн высказался об игре с Бронни в первом в истории НБА матче отца и сына

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором он играл вместе со своим сыном Бронни. Эта игра стала первым выступлением отца и сына в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я провёл много времени в этой лиге. Так что этот момент, когда я всё ещё выступаю и имею возможность играть бок о бок со своим сыном, один из величайших подарков, которые я когда-либо получал свеше», — приводит слова Леброна The Athletic.

Напомним, «Лейкерс» победили со счётом 110:103. Леброн набрал 16 очков, к которым добавил пять подборов и четыре результативные передачи. В активе Бронни один подбор.

Стефен Карри обнялся с Бронни Джеймсом после предсезонной игры: