Названы позиции «Барселоны» и «Реала» по возможному возвращению Томаса Эртеля

«Барселона» рассматривала разыгрывающего Томаса Эртеля в качестве замены Николасу Лапровиттоле, получившему серьёзную травму, однако отказалась от идеи приглашения француза. Об этом информирует издание Mundo Deportivo. Лапровиттола получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. Ожидается, что он пропустит весь сезон.

По сведениям источника, каталонский клуб отказался от варианта с Эртелем из-за резонансной истории с игроком, произошедшей в 2017 году. Томас тогда выступал за «Барселону». В декабре каталонцы оставили француза в Стамбуле (Турция), не позволив ему сесть в самолёт команды и вернуться в Испанию после выездного матча регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес». Клуб обвинял Эртеля в тайных переговорах с принципиальным соперником мадридским «Реалом».

Кроме того, сообщается, что «Реал» также рассматривал идею приглашения Эртеля, но в итоге отказался от неё. Томас уже выступал за мадридский клуб, но также оказался в скандальной истории, когда пошёл на вечеринку накануне матча с «Панатинаикосом».

Сейчас Эртель выступает за китайский клуб «Шэньчжэнь Леопардс».

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