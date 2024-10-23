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Леброн и ни разу не забивавший Бронни вышли на первое место как отец и сын по очкам в НБА

Леброн и ни разу не забивавший Бронни вышли на первое место как отец и сын по очкам в НБА
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Дуэт в лице лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и атакующего защитника калифорнийской команды Бронни Джеймса вышел на первое место как отец и сын по набранным очкам в НБА. После первого матча регулярного чемпионата нынешнего сезона с «Миннесотой Тимбервулвз» (110:103) в их активе стало 40 490 очков. Все очки принадлежат Леброну. Бронни пока не набрал ни одного очка в Национальной баскетбольной ассоциации. Матч с «Миннесотой» был для него первым в лиге.

Топ-5 дуэтов в категории отец и сын по очкам в НБА выглядит следующим образом:

1. Леброн Джеймс и Бронни Джеймс — 40 490 очков;
2. Коби Брайант и Джо Брайант — 38 895 очков;
3. Стефен Карри и Делл Карри — 36 338 очков;
4. Клэй Томпсон и Майкл Томпсон — 28 341 очков;
5. Дэнни Шейес и Дольф Шейес — 27 218 очков.

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