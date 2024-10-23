Упавший дрон ранил нескольких болельщиков «Бостон Селтикс»

Упавший дрон ранил несколько болельщиков «Бостон Селтикс» во время церемонии у городской ратуши, посвященной празднованию чемпионства «Селтикс» и просмотра матча в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон» принимал «Нью-Йорк Никс». Об этом сообщает Fox News.

Перед началом игры дрон упал на группу болельщиков. По сообщению местной полиции, трое человек получили травмы, их жизни ничего не угрожает, однако одна женщина была госпитализирована.

«Бостон Селтикс» обыграл в этом матче «Нью-Йорк Никс» со счетом 132:109. Самым результативным игроком стал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, на счету которого 37 набранных очков, 10 результативных передач и четыре подбора. В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес Лейкерс» был сильнее «Миннесоты Тимбервулвз» — 110:103.