УНИКС с разницей в 9 очков победил «Парму» в матче Единой лиги

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Парма» и УНИКС (Казань). Встреча закончилась со счётом 83:74 (26:17, 13:16, 17:20, 27:21) в пользу гостей площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал разыгрывающий Маркос Найт. На его счету 17 очков, а также четыре подбора и три передачи. В составе «Пармы» самым результативным игроком стал защитник Гарретт Нэвелс. Он набрал 19 очков и сделал четыре подбора.

В следующем туре «Парма» 27 октября примет дома БК «Самара». УНИКС 28 октября примет дома МБА-МАИ.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.