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«Парма» — УНИКС, результат матча 23 октября 2024, счет 74:83, Единая лига

УНИКС с разницей в 9 очков победил «Парму» в матче Единой лиги
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В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Парма» и УНИКС (Казань). Встреча закончилась со счётом 83:74 (26:17, 13:16, 17:20, 27:21) в пользу гостей площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
74 : 83
УНИКС
Казань
Парма: Нэвелс - 19, Хэмм - 18, Хэмилтон - 15, Захаров - 14, Ильницкий - 5, Якушин - 3, Свинин, Халтурин, Морозов, Тучков, Фирсов, Егоров
УНИКС: Найт - 17, Тэйлор - 15, Беленицкий - 14, Лабери - 14, Рейнольдс - 12, Лопатин - 5, Бако - 4, Акун-Пёрселл - 2, Комолов, Торопов, Илюк, Платунов

Лучшую результативность в составе победителей показал разыгрывающий Маркос Найт. На его счету 17 очков, а также четыре подбора и три передачи. В составе «Пармы» самым результативным игроком стал защитник Гарретт Нэвелс. Он набрал 19 очков и сделал четыре подбора.

В следующем туре «Парма» 27 октября примет дома БК «Самара». УНИКС 28 октября примет дома МБА-МАИ.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

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