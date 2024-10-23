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Барак Обама назвал игроков, за которыми он следит в НБА

Барак Обама назвал игроков, за которыми он следит в НБА
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Бывший президент США Барак Обама назвал двух игроков Национальной баскетбольной ассоциации, за которыми ему больше всего нравится следить. Речь идёт о центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме и атакующем защитнике «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардсе.

«На фоне Вембаньямы все остальные выглядят крошечными. Его можно сравнить с Кевином Дюрантом, Мэджиком Джонсоном, Ларри Бёрдом.

Что касается Эдвардса, ему нравятся, знаете ли, колкие высказывания и вызовы. Он наслаждается каждым моментом на площадке», — сказал Обама в подкасте The Young Man and The Three, ведущим которого был Тайриз Халибёртон.

«Миннесота Тимбервулвз» со счётом 103:110 уступила первый матч сезона-2024/2025 НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». «Сан-Антонио Спёрс» проведут свою первую игру сезона-2024/2025 НБА 25 октября с «Даллас Маверикс».

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