Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Астана – Енисей, результат матча 23 октября 2024, счет 64:70, Единая лига

«Енисей» с разницей в шесть очков обыграл «Астану» в матче Единой лиги
Комментарии

В Астане завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались БК «Астана» и «Енисей» (Красноярск). Встреча закончилась со счётом 70:64 (21:14, 16:12, 24:14, 9:24) в пользу гостей площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 18:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
64 : 70
Енисей
Красноярск
Астана: Джонсон - 31, Утоми - 10, Смит - 6, Мурзагалиев - 5, Походяев - 5, Айткали - 5, Майдекин - 2, Щербак, Десятников, Исаенко, Оразбеков
Енисей: Сандерс - 17, Балашов - 13, Сонько - 12, Степанович - 8, Герасимов - 5, Долинин - 4, Загретдинов - 4, Ведищев - 3, Одиноков - 3, Близнюк - 1, Перевалов, Шлегель

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Виктор Сандерс. На его счету 17 очков, а также шесть подборов и шесть передач. В составе «Астаны» самым результативным игроком стал разыгрывающий Маркелл Джонсон. Он набрал 31 очко, сделал четыре подбора и пять передач.

В следующем туре «Астана» 26 октября примет дома «Зенит» (Санкт-Петербург). «Енисей» 30 октября примет дома «Пари Нижний Новгород».

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица
Материалы по теме
УНИКС с разницей в девять очков победил «Парму» в матче Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android