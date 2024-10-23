«Енисей» с разницей в шесть очков обыграл «Астану» в матче Единой лиги

В Астане завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались БК «Астана» и «Енисей» (Красноярск). Встреча закончилась со счётом 70:64 (21:14, 16:12, 24:14, 9:24) в пользу гостей площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Виктор Сандерс. На его счету 17 очков, а также шесть подборов и шесть передач. В составе «Астаны» самым результативным игроком стал разыгрывающий Маркелл Джонсон. Он набрал 31 очко, сделал четыре подбора и пять передач.

В следующем туре «Астана» 26 октября примет дома «Зенит» (Санкт-Петербург). «Енисей» 30 октября примет дома «Пари Нижний Новгород».