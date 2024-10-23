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ЦСКА – «Автодор», результат матча 23 октября 2024, счет 85:74, Единая лига

ЦСКА с разницей в 11 очков победил «Автодор» в матче Единой лиги
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В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались ЦСКА и «Автодор» (Саратов). Встреча закончилась со счётом 85:74 (23:21, 21:24, 16:14, :) в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
85 : 74
Автодор
Саратов
ЦСКА: Аврамович - 23, Джекири - 14, Жан-Шарль - 14, М'Бай - 8, Уэйр - 6, Ухов - 5, Астапкович - 5, Антонов - 5, Курбанов - 5, Михайловский, Карпенко, Абдулбасиров
Автодор: Кулешов - 17, Джонс - 13, Беслач - 12, Агада - 10, Халдеев - 10, Пранаускис - 5, Петенев - 5, Сычков - 2, Фёдоров, Печенджиян, Цыбиков

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Алекса Аврамович. На его счету 23 очка, а также четыре подбора и четыре передачи. В составе «Автодора» самым результативным игроком стал форвард Егор Кулешов. Он набрал 17 очков, сделал три подбора и одну передачу.

В следующем туре ЦСКА 27 октября примет дома «Локомотив-Кубань». «Автодор» 27 октября примет дома «Уралмаш» (Екатеринбург).

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