ЦСКА с разницей в 11 очков победил «Автодор» в матче Единой лиги

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались ЦСКА и «Автодор» (Саратов). Встреча закончилась со счётом 85:74 (23:21, 21:24, 16:14, :) в пользу хозяев площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Алекса Аврамович. На его счету 23 очка, а также четыре подбора и четыре передачи. В составе «Автодора» самым результативным игроком стал форвард Егор Кулешов. Он набрал 17 очков, сделал три подбора и одну передачу.

В следующем туре ЦСКА 27 октября примет дома «Локомотив-Кубань». «Автодор» 27 октября примет дома «Уралмаш» (Екатеринбург).