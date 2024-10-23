Тренер УНИКСа Перасович рассказал, из-за чего его команда утратила уверенность

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды над БК «Парма» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 83:74.

«После долгих поездок за последние несколько дней и неудачной игры с «Локомотивом» в предыдущем туре, выиграть сегодняшний матч было нелегко.

Считаю, этим вечером УНИКС выглядел достаточно хорошо. Однако из-за неудачи с «Локо» мы частично утратили уверенность в себе и потому допускали много ошибок.

Теперь наша главная задача – вернуть веру в себя и снова показывать наш лучший баскетбол», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

В следующем туре УНИКС 28 октября примет дома МБА-МАИ. В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).