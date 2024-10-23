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Тренер УНИКСа Перасович рассказал, из-за чего его команда утратила уверенность

Тренер УНИКСа Перасович рассказал, из-за чего его команда утратила уверенность
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды над БК «Парма» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 83:74.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
74 : 83
УНИКС
Казань
Парма: Нэвелс - 19, Хэмм - 18, Хэмилтон - 15, Захаров - 14, Ильницкий - 5, Якушин - 3, Свинин, Халтурин, Морозов, Тучков, Фирсов, Егоров
УНИКС: Найт - 17, Тэйлор - 15, Беленицкий - 14, Лабери - 14, Рейнольдс - 12, Лопатин - 5, Бако - 4, Акун-Пёрселл - 2, Комолов, Торопов, Илюк, Платунов

«После долгих поездок за последние несколько дней и неудачной игры с «Локомотивом» в предыдущем туре, выиграть сегодняшний матч было нелегко.

Считаю, этим вечером УНИКС выглядел достаточно хорошо. Однако из-за неудачи с «Локо» мы частично утратили уверенность в себе и потому допускали много ошибок.

Теперь наша главная задача – вернуть веру в себя и снова показывать наш лучший баскетбол», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

В следующем туре УНИКС 28 октября примет дома МБА-МАИ. В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).

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