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Партизан Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
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21:30 Мск
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«Партизан» минимально уступили «Виртусу» в Евролиге

«Партизан» минимально уступили «Виртусу» в Евролиге
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Завершился матч 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого играли сербский «Партизан» и итальянский «Виртус». Встреча закончилась победой гостей со счётом 69:70 (20:15, 17:17, 24:25, 8:13).

Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
23 октября 2024, среда. 21:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
69 : 70
Виртус
Болонья, Италия
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Копривица, Накич, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Джонс
Виртус: Кординье, Белинелли, Клайберн, Шенгелия, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Жижич, Акеле, Такер

Наилучшую результативность в составе хозяев площадки продемонстрировал центровой Тайрик Джонс. В его активе 20 очков, шесть подборов, а также две результативные передачи. В составе итальянского клуба больше всех отличился нападающий Уилл Клайберн. На его счету 27 очков, два подбора и одна результативная передача.

В 6-м туре регулярного чемпионата Евролиги «Партизан» примет на своей площадке «Монако». Встреча состоится 30 октября и начнётся в 22:45 мск. «Виртус» в следующем туре примет на своей площадке мюнхенскую «Баварию». Матч состоится 29 октября и начнётся в 23:00 мск.

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