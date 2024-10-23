«Партизан» минимально уступили «Виртусу» в Евролиге

Завершился матч 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого играли сербский «Партизан» и итальянский «Виртус». Встреча закончилась победой гостей со счётом 69:70 (20:15, 17:17, 24:25, 8:13).

Наилучшую результативность в составе хозяев площадки продемонстрировал центровой Тайрик Джонс. В его активе 20 очков, шесть подборов, а также две результативные передачи. В составе итальянского клуба больше всех отличился нападающий Уилл Клайберн. На его счету 27 очков, два подбора и одна результативная передача.

В 6-м туре регулярного чемпионата Евролиги «Партизан» примет на своей площадке «Монако». Встреча состоится 30 октября и начнётся в 22:45 мск. «Виртус» в следующем туре примет на своей площадке мюнхенскую «Баварию». Матч состоится 29 октября и начнётся в 23:00 мск.