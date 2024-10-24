Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Американский баскетболист Даглас: в отпуске скучаю по борщу

Американский баскетболист Даглас: в отпуске скучаю по борщу
Комментарии

Американский баскетболист «Уралмаша» Джавонте Даглас признался, что скучает по России в отпуске.

«Больше всего люблю нашу «уралмашевскую» семью. Честно говоря, летом уже начинаю скучать по своим одноклубникам, людям в команде. Ещё скучаю по борщу и термальному бассейну в Екатеринбурге.

Что не нравится в России? Погода, а ещё очень не люблю болеть в России, потому что здесь холодно, и, чтобы пойти на поправку, мне всегда нужно оставаться в тепле», — сказал Даглас в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Джавонте Даглас выступает за «Уралмаш» с 2021 года. Он играет ещё с того времени, когда команда была в Суперлиге.

Читайте полное интервью с форвардом «Уралмаша» Джавонте Дагласом на «Чемпионате».

Материалы по теме
«Я хочу получить российское гражданство». Откровения американского баскетболиста Дагласа
Эксклюзив
«Я хочу получить российское гражданство». Откровения американского баскетболиста Дагласа
Материалы по теме
«Зенит» победил «Уралмаш» с отрывом в шесть очков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android