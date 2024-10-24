Американский баскетболист Даглас: в отпуске скучаю по борщу

Американский баскетболист «Уралмаша» Джавонте Даглас признался, что скучает по России в отпуске.

«Больше всего люблю нашу «уралмашевскую» семью. Честно говоря, летом уже начинаю скучать по своим одноклубникам, людям в команде. Ещё скучаю по борщу и термальному бассейну в Екатеринбурге.

Что не нравится в России? Погода, а ещё очень не люблю болеть в России, потому что здесь холодно, и, чтобы пойти на поправку, мне всегда нужно оставаться в тепле», — сказал Даглас в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Джавонте Даглас выступает за «Уралмаш» с 2021 года. Он играет ещё с того времени, когда команда была в Суперлиге.

Читайте полное интервью с форвардом «Уралмаша» Джавонте Дагласом на «Чемпионате».