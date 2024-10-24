Игрок «Уралмаша» рассказал, как Майкл Джордан отказал ему в автографе

Форвард «Уралмаша» Джавонте Даглас рассказал историю, как легендарный баскетболист Майкл Джордан отказал ему в детстве в автографе.

«У меня была игра с его племянником, и после я подошёл к нему и попросил автограф, но он сказал нет. Сразу скажу, что до этого многие меня предупредили, что он, скорее всего, откажет. Так что когда я шёл к нему, то знал, что он не даёт автографы. Мы в Северной Каролине знаем его как не очень приветливого человека», — сказал Даглас в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Джавонте Даглас выступает за «Уралмаш» с 2021 года. Он играет ещё с того времени, когда команда была в Суперлиге.

Читайте полное интервью с форвардом «Уралмаша» Джавонте Дагласом на «Чемпионате».