Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Уралмаша» рассказал, как Майкл Джордан отказал ему в автографе

Игрок «Уралмаша» рассказал, как Майкл Джордан отказал ему в автографе
Комментарии

Форвард «Уралмаша» Джавонте Даглас рассказал историю, как легендарный баскетболист Майкл Джордан отказал ему в детстве в автографе.

«У меня была игра с его племянником, и после я подошёл к нему и попросил автограф, но он сказал нет. Сразу скажу, что до этого многие меня предупредили, что он, скорее всего, откажет. Так что когда я шёл к нему, то знал, что он не даёт автографы. Мы в Северной Каролине знаем его как не очень приветливого человека», — сказал Даглас в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Джавонте Даглас выступает за «Уралмаш» с 2021 года. Он играет ещё с того времени, когда команда была в Суперлиге.

Читайте полное интервью с форвардом «Уралмаша» Джавонте Дагласом на «Чемпионате».

Материалы по теме
«Я хочу получить российское гражданство». Откровения американского баскетболиста Дагласа
Эксклюзив
«Я хочу получить российское гражданство». Откровения американского баскетболиста Дагласа
Материалы по теме
«Зенит» победил «Уралмаш» с отрывом в шесть очков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android