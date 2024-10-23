Еврокубок: результаты матчей 23 октября

23 октября в Еврокубке прошёл очередной игровой день. В рамках 5-го игрового тура состоялось пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результат матчей Еврокубка 23 октября

Израильский «Хапоэль И» проиграл румынскому «У-БТ» со счётом 73:81.

Турецкий «Тюрк Телеком» уступил испанской «Валенсии» со счётом 87:101.

Греческий «Арис» проиграл в упорном противостоянии со словенской «Цедевита-Олимпия» со счётом 75:82.

Черногорская «Будучность» потерпела поражение от стамбульского «Бахчешехир Колежи» со счётом 75:92.

Итальянский «Доломити Энергия» одержал победу на своей площадке над израильским «Хапоэлем Т-А» со счётом 79:73.