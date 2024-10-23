Еврокубок: результаты матчей 23 октября
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23 октября в Еврокубке прошёл очередной игровой день. В рамках 5-го игрового тура состоялось пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Результат матчей Еврокубка 23 октября
Израильский «Хапоэль И» проиграл румынскому «У-БТ» со счётом 73:81.
Еврокубок . Группа B. 5-й тур
23 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Окончен
73 : 81
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Турецкий «Тюрк Телеком» уступил испанской «Валенсии» со счётом 87:101.
Еврокубок . Группа B. 5-й тур
23 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Окончен
87 : 101
Валенсия
Валенсия, Испания
Греческий «Арис» проиграл в упорном противостоянии со словенской «Цедевита-Олимпия» со счётом 75:82.
Еврокубок . Группа B. 5-й тур
23 октября 2024, среда. 20:00 МСК
Арис
Салоники, Греция
Окончен
75 : 82
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Черногорская «Будучность» потерпела поражение от стамбульского «Бахчешехир Колежи» со счётом 75:92.
Еврокубок . Группа A. 5-й тур
23 октября 2024, среда. 20:30 МСК
Будучность
Подгорица, Черногория
Окончен
75 : 92
Бахчешехир Колежи
Стамбул, Турция
Итальянский «Доломити Энергия» одержал победу на своей площадке над израильским «Хапоэлем Т-А» со счётом 79:73.
Еврокубок . Группа A. 5-й тур
23 октября 2024, среда. 21:00 МСК
Доломити Энергия
Тренто, Италия
Окончен
79 : 73
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
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