Результаты всех матчей Единой лиги 23 октября, турнирная таблица

В среду, 23 октября состоялись матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день было проведено три игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Результаты матчей Единой лиги 23 октября:

«Парма» – УНИКС — 74:83;

«Астана» – «Енисей» — 64:70;

ЦСКА – «Автодор» — 85:74.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.