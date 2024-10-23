Результаты всех матчей Единой лиги 23 октября, турнирная таблица

В среду, 23 октября состоялись матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день было проведено три игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.
Результаты матчей Единой лиги 23 октября:
«Парма» – УНИКС — 74:83;
«Астана» – «Енисей» — 64:70;
ЦСКА – «Автодор» — 85:74.
В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.
Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.
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