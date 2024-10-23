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Результаты всех матчей Единой лиги 23 октября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Единой лиги 23 октября, турнирная таблица
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В среду, 23 октября состоялись матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день было проведено три игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

Результаты матчей Единой лиги 23 октября:

«Парма» – УНИКС — 74:83;
«Астана» – «Енисей» — 64:70;
ЦСКА – «Автодор» — 85:74.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
74 : 83
УНИКС
Казань
Парма: Нэвелс - 19, Хэмм - 18, Хэмилтон - 15, Захаров - 14, Ильницкий - 5, Якушин - 3, Свинин, Халтурин, Морозов, Тучков, Фирсов, Егоров
УНИКС: Найт - 17, Тэйлор - 15, Беленицкий - 14, Лабери - 14, Рейнольдс - 12, Лопатин - 5, Бако - 4, Акун-Пёрселл - 2, Комолов, Торопов, Илюк, Платунов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 18:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
64 : 70
Енисей
Красноярск
Астана: Джонсон - 31, Утоми - 10, Смит - 6, Мурзагалиев - 5, Походяев - 5, Айткали - 5, Майдекин - 2, Щербак, Десятников, Исаенко, Оразбеков
Енисей: Сандерс - 17, Балашов - 13, Сонько - 12, Степанович - 8, Герасимов - 5, Долинин - 4, Загретдинов - 4, Ведищев - 3, Одиноков - 3, Близнюк - 1, Перевалов, Шлегель
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
85 : 74
Автодор
Саратов
ЦСКА: Аврамович - 23, Джекири - 14, Жан-Шарль - 14, М'Бай - 8, Уэйр - 6, Ухов - 5, Астапкович - 5, Антонов - 5, Курбанов - 5, Михайловский, Карпенко, Абдулбасиров
Автодор: Кулешов - 17, Джонс - 13, Беслач - 12, Агада - 10, Халдеев - 10, Пранаускис - 5, Петенев - 5, Сычков - 2, Фёдоров, Печенджиян, Цыбиков

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.

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