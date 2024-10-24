Джавонте Даглас: моя цель — стать чемпионом Единой лиги с «Уралмашем»

Форвард «Уралмаша» Джавонте Даглас рассказал о своих целя в составе екатеринбургского «Уралмаша».

«Мои цели — выиграть чемпионат, остаться в Лиге ВТБ, провести больше всех матчей за одну команду. Хочу оставить после себя наследие в «Уралмаше». Не хочу менять команды в погоне за чем-либо, хочу преуспеть в одной и создать для неё наследие.

Прежде всего мы должны оказаться выше, чем в предыдущем сезоне, минимум пятое-шестое место по итогам регулярного чемпионата. Но, мы, конечно же, хотим оказаться ещё выше. Задача в целом — улучшить результат прошлого сезона», — сказал Даглас в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте полное интервью с форвардом «Уралмаша» Джавонте Дагласом на «Чемпионате».