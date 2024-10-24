Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Он знает своё дело». Джавонте Даглас выделил российского игрока в Единой лиге

«Он знает своё дело». Джавонте Даглас выделил российского игрока в Единой лиге
Джавонте Даглас
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Уралмаша» Джавонте Даглас высказался о российских игроках в Единой лиге ВТБ.

«Выделю Георгия Жбанова из «Зенита», он хороший игрок. Практически все русские — классные ребята, мне довелось поиграть со многими в Суперлиге, Лиге ВТБ, но Жбанов выделяется, знает своё дело.

Мне нравится ЦСКА, из легионеров импонирует игра Девона Акун-Пёрселла, он отличный игрок. «Локо» тоже очень хорош, они выделяются не просто набором игроков, способных забросить мяч в кольцо, а именно командными действиями», — сказал Даглас в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Джавонте Даглас выступает за «Уралмаш» с 2021 года. Он играет ещё с того времени, когда команда была в Суперлиге.

Читайте полное интервью с форвардом «Уралмаша» Джавонте Дагласом на «Чемпионате».

Материалы по теме
«Я хочу получить российское гражданство». Откровения американского баскетболиста Дагласа
Эксклюзив
«Я хочу получить российское гражданство». Откровения американского баскетболиста Дагласа
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android