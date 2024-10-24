«Он знает своё дело». Джавонте Даглас выделил российского игрока в Единой лиге

Форвард «Уралмаша» Джавонте Даглас высказался о российских игроках в Единой лиге ВТБ.

«Выделю Георгия Жбанова из «Зенита», он хороший игрок. Практически все русские — классные ребята, мне довелось поиграть со многими в Суперлиге, Лиге ВТБ, но Жбанов выделяется, знает своё дело.

Мне нравится ЦСКА, из легионеров импонирует игра Девона Акун-Пёрселла, он отличный игрок. «Локо» тоже очень хорош, они выделяются не просто набором игроков, способных забросить мяч в кольцо, а именно командными действиями», — сказал Даглас в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Джавонте Даглас выступает за «Уралмаш» с 2021 года. Он играет ещё с того времени, когда команда была в Суперлиге.

Читайте полное интервью с форвардом «Уралмаша» Джавонте Дагласом на «Чемпионате».