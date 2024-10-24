«Он даже не догадывается». Даглас назвал игрока, против которого сложнее всего защищаться

Форвард «Уралмаша» Джавонте Даглас ответил на вопрос, против кого сложнее всего защищаться в Единой лиге ВТБ.

«Может показаться странным, но выделю Маркоса Найта. Не знаю, почему так. Он идёт вправо и бросает флоутеры с неудобной ноги, мне действительно сложно защищаться против него. Думаю, что он об этом даже не догадывается (смеётся). Я могу защищаться против любого другого, но он самый неудобный для меня», — сказал Даглас в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Маркус Найт играет в Единой лиге третий сезон. Сначала он выступал за «Самару», а затем — за УНИКС. В 2023 году в составе казанцев он стал чемпионом Единой лиги.

Читайте полное интервью с форвардом «Уралмаша» Джавонте Дагласом на «Чемпионате».