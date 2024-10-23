Андреас Пистиолис назвал визитную карточку игры ЦСКА в этом сезоне

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своей команды над саратовским «Автодором» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 85:74.

«Сперва мы не проявили правильного настроя. Начали с потери в первом же владении, которая обернулась лёгкими очками соперника, и нам понадобилось время, чтобы нащупать свою игру. За это время соперники почувствовали ритм и уверенность. Надо отдать должное «Автодору», который наказывал нас за ошибки. Считаю, что их тренер делает хорошую работу в нынешнем сезоне, как, впрочем, и в предыдущем. В итоге в борьбе мы продержались дольше соперника. Меня радует, что перелома и контроля над игрой мы добились за счёт своей защиты, которая является нашей визитной карточкой», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре ЦСКА 27 октября примет дома «Локомотив-Кубань». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).