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Евролига: результаты матчей 23 октября

Евролига: результаты матчей 23 октября
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23 октября состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Среда порадовала поклонников баскетбола лишь одним единственным матчем. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Результаты матчей Евролиги 23 октября:

«Партизан» проиграл «Виртусу» со счётом 69:70.

Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
23 октября 2024, среда. 21:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
69 : 70
Виртус
Болонья, Италия
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Копривица, Накич, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Джонс
Виртус: Кординье, Белинелли, Клайберн, Шенгелия, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Жижич, Акеле, Такер

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги проводится с 3 октября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров.

В 6-м туре регулярного чемпионата Евролиги «Партизан» примет на своей площадке «Монако». А «Виртус» примет на своей площадке мюнхенскую «Баварию».

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