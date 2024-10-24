Евролига: результаты матчей 23 октября

23 октября состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Среда порадовала поклонников баскетбола лишь одним единственным матчем. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Результаты матчей Евролиги 23 октября:

«Партизан» проиграл «Виртусу» со счётом 69:70.

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги проводится с 3 октября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров.

В 6-м туре регулярного чемпионата Евролиги «Партизан» примет на своей площадке «Монако». А «Виртус» примет на своей площадке мюнхенскую «Баварию».