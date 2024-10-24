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Связанная с «Селтикс» телекомпания потроллила «Лейкерс», вспомнив их титул в Диснейленде

Связанная с «Селтикс» телекомпания потроллила «Лейкерс», вспомнив их титул в Диснейленде
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NBC Sports Boston, партнёр «Селтикс» по трансляциям, потроллила «Лос-Анджелес Лейкерс» за выигрыш 17-го чемпионского титула в Диснейленде. В 2020 году, когда в мире бушевала короновирусная инфекция, команды играли в «пузыре» Диснейленда. В тот год чемпионами стали «Лейкерс».

Во время первого матча «Селтикс» в этом сезоне НБА NBC Sports Boston вывел в трансляции графику с числом титулов у обеих команд: 18 — у «Бостон Селтикс» и 17 — у «Лос-Анджелес Лейкерс». При этом в графике была сноска, указывающая, что один из титулов «озёрников» — чемпионство Диснейленда.

«Бостон Селтикс» обыграли в этом матче «Нью-Йорк Никс» со счётом 132:109. В первом матче регулярного чемпионата нынешнего сезона «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 110:103.

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