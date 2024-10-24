«Индиана» обыграла «Детройт» в первом матче нового сезона НБА

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 115:109.

Самым результативным в составе «Индианы» стал Майлз Тёрнер, который записал в свой актив 20 очков. На счету Паскаля Сиакама 19 очков.

В составе «Детройта» лучшую результативность показал Кейд Каннингем, набравший 28 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата «Детройт» встретится с «Кливленд Кавальерс», а «Индиана» проведёт матч с «Нью-Йорк Никс». Обе встречи пройдут 26 октября.

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