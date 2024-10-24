Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Индиана» обыграла «Детройт» в первом матче нового сезона НБА

«Индиана» обыграла «Детройт» в первом матче нового сезона НБА
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 115:109.

НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
109 : 115
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Детройт Пистонс: Каннингем - 28, Айви - 17, Бисли - 14, Хардуэй-младший - 14, Дюрен - 13, Харрис - 13, Holland - 6, Сассер - 2, Стюарт - 2, Рид, Мур, Фонтеккио, Суидер, Jenkins, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 20, Матурин - 19, Сиакам - 19, Халибёртон - 15, Макконнелл - 14, Нембард - 8, Несмит - 7, Уайзмен - 6, Уокер - 3, Топпин - 2, Freeman - 2, Furphy, Джонсон, Шиппард, Джексон

Самым результативным в составе «Индианы» стал Майлз Тёрнер, который записал в свой актив 20 очков. На счету Паскаля Сиакама 19 очков.

В составе «Детройта» лучшую результативность показал Кейд Каннингем, набравший 28 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата «Детройт» встретится с «Кливленд Кавальерс», а «Индиана» проведёт матч с «Нью-Йорк Никс». Обе встречи пройдут 26 октября.

Материалы по теме
Почему «Бостон» сложно остановить? И правда, что Редик — гений? Главное про старт НБА
Почему «Бостон» сложно остановить? И правда, что Редик — гений? Главное про старт НБА
Календарь матчей НБА
Турнирная таблица НБА

Леброн Джеймс тренируется перед началом сезона НБА

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android