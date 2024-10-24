Дабл-дабл Адетокунбо и 30 очков Лилларда помогли «Милуоки» победить «Филадельфию» в НБА

В ночь с 23 на 24 октября мск на «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) нового сезона-2024/2025 между командами «Филадельфия Сиксерс» и «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 124:109.

В составе победителей дабл-дабл оформил лёгкий форвард Яннис Адетокунбо, на счету которого 25 набранных очка, 14 подборов и семь результативных передач. Его одноклубник разыгрывающий Дэмьен Лиллард набрал 30 очков, сделал девять подборов и шесть передач.

В составе гостей наибольшей результативностью отметился американский разыгрывающий Тайриз Макси, набравший 25 очков и сделавший шесть подборов и три передачи.

Следующий матч «Филадельфия» проведёт в гостях с «Торонто Рэпторс». «Милуоки», в свою очередь, сыграет дома с «Чикаго Буллз». Обе встречи пройдут 26 октября.

Крупнейший разгром в истории НБА: