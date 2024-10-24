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Филадельфия Сиксерс — Милуоки Бакс, результат матча 24 октября 2024, счёт 124:109, регулярный чемпионат НБА

Дабл-дабл Адетокунбо и 30 очков Лилларда помогли «Милуоки» победить «Филадельфию» в НБА
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В ночь с 23 на 24 октября мск на «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) нового сезона-2024/2025 между командами «Филадельфия Сиксерс» и «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 124:109.

НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
109 : 124
Милуоки Бакс
Милуоки
Филадельфия Сиксерс: Макси - 25, Убре - 21, Лоури - 13, Мартин - 12, Драммонд - 10, Ябуселе - 10, Каунсил - 7, McCain - 4, Мартин - 3, Гордон - 2, Bona - 2, Джексон, Даутин, Edwards, Киньонес
Милуоки Бакс: Лиллард - 30, Адетокунбо - 25, Портис - 16, Принс - 16, Трент-мл. - 11, Лопес - 10, Коннотон - 9, Smith - 5, Райт - 2, Боучэмп, Ливингстон, Роллинз, Грин, Джексон, Johnson

В составе победителей дабл-дабл оформил лёгкий форвард Яннис Адетокунбо, на счету которого 25 набранных очка, 14 подборов и семь результативных передач. Его одноклубник разыгрывающий Дэмьен Лиллард набрал 30 очков, сделал девять подборов и шесть передач.

В составе гостей наибольшей результативностью отметился американский разыгрывающий Тайриз Макси, набравший 25 очков и сделавший шесть подборов и три передачи.

Следующий матч «Филадельфия» проведёт в гостях с «Торонто Рэпторс». «Милуоки», в свою очередь, сыграет дома с «Чикаго Буллз». Обе встречи пройдут 26 октября.

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